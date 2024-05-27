«Опухоль вскрывается, как яйцо «Чужого». Как болеют сифилисом и почему его никогда не победят

Как заподозрить у себя сифилис, в каких местах организма могут появиться язвы, отчего растет заболеваемость поздними формами и почему эта болезнь с человечеством навсегда, — в интервью «Газете.Ru» рассказал дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук, Денис Владимирович Заславский.

— На какие этапы можно разделить историю сифилиса?

— Историю сифилиса можно разделить на четыре этапа.

Первый этап был до Колумба, — известны описания болезни в Египте. Да и царь Ирод умер от болезни полового члена.

Во второй этап в 1493 году Колумб привез в Европу очередную дозу с острова Hispaniola (ныне Гаити и Доминиканская Республика) бледной трепонемы — возбудителя сифилиса — в Европу. Во время этого этапа, в XVI веке итальянский врач Иероним (Джироламо) Фракасторо придумал название «сифилис», описав эту болезнь в своей мифологической поэме, где главным действующим лицом был свинопас по имени Сифилус. В этом же произведении он назвал болезнь галльской, чтобы не обижать другие народы.

close 100% Иллюстрация из книги Jean Giraudeau de Saint-Gervais «Trait? des maladies syphilitiques», Paris, 1838 Из личной коллекции профессора Дениса Заславского

Третий этап начался, когда ученые нашли бледную трепонему и способ диагностики — в 1905 году. Считается, что ее нашли два ученых — Шаудинн и Гоффман. Но на самом деле на два года раньше ее нашли в Петербурге, в Российской империи. Бледную трепонему описал ученый Даниил Кириллович Заболотный. Но он не придал значения своему открытию и не понял, что же она вызывает. В 1906 году Август Вассерман, Нейссер и Брук применили реакцию связывания комплимента для серодиагностики сифилиса.

Ну а четвертый этап — это открытие пенициллина — главного лекарства, которым сифилис лечат до сих пор.

close 100% Денис Заславский Из личного архива

— Александр Флеминг открыл пенициллин в 1928 году?

— Да. Но в Петербурге уже в 1871 году использовали зеленую плесень для лечения. Вячеслав Авксентьевич Манассеин и Алексей Герасимович Полотебнов уже проводили свои опыты. Они называли эту плесень «магический гриб», выращивали на кусочке лимона с добавлением облупленного апельсина и заплесневелой щепки, переносили в миндальное масло, делали масляную эмульсию и беличьей рисовальной кисточкой наносили на трофическую варикозную язву, чирий (фурункул) и сифилис. При трофических язвах не помогало, а при чирие и сифилисе — да. Их работы об отношении бактерий к зеленому кистевику (penicillum glaucum) были опубликованы в Военно-медицинском журнале в 1871 году. Так что можно сказать, что в России первыми в мире нашли свойства зеленой плесни или пенициллина, а также применили ее против сифилиса.

Но ученые не запатентовали свое открытие, спорили между собой, а также не стали делать массовое производство лекарства. И только в 1941 году впервые пенициллин применили для лечения человека с тяжелой формой общего заражения крови.

— Почему сифилис до сих пор лечат пенициллином?

— Трепонема обладает маленьким геномом, он не имеет инструментов для перестройки и выработки резистентности.

— Как же она выживает?

— Только благодаря человеческим слабостям.

— Как определяют трепонему при анализе? Реакция Вассермана?

— Ее уже с 2006 года редко делают, так как реакция Вассермана обладает недостаточной специфичностью и чувствительностью. Проведение реакции Вассермана было возможно, когда при кожно-венерологических диспансерах были свои виварии. Там содержались бараны, их эритроциты нужны при проведении этого теста. Реакция Вассермана давала возможность не только определить качественно сам факт наличия сифилиса, но и оценить количественный результат реакции. Помните знаменитые «четыре креста»? Это значит сифилис есть, «реакция резко положительная». Сейчас вивариев нет и проводится прямая детекция возбудителя. Берут мазок из шанкра и в микроскоп глазами пытаются отыскать трепонему в темном поле. Или проводят серологические нетрепонемные тесты, но они становятся положительными через одну-две недели после образования шанкра, имеют невысокую чувствительность (до 70-90% при ранних формах сифилиса и до 30% — при поздних), могут давать ложноположительные результаты (3% и более). Поэтому рекомендуется использовать комбинацию нетрепонемного и трепонемного тестов. Общая характеристика трепонемных тестов: чувствительность — 70-100% (в зависимости от вида теста и стадии сифилиса), специфичность — 94-100%.

— Как выглядит трепонема?

close 100% Иллюстрация из книги «Портреты болезней кожи», 1855 год Из личной коллекции профессора Дениса Заславского

— Это вытянутая спирохета с четырьмя видами движения: поступательным, вращательным, сгибательным и маятникообразным. На ней 8-12 завитков. Трепонема двигается с чувством собственного достоинства, а перед делением (раз в 28-30 часов) бактерия сгибается пополам, — низко «кланяется» за причиненные неудобства.

— Эта болезнь существует на протяжении всей истории человечества. Но все же мы с вами в XXI веке. Антибиотики уже существуют, в интернете можно не только прочитать о сифилисе, но и посмотреть на фото поражений кожи, сравнить со своими. Это помогает или нет?

— Я считаю, что помогает. Люди читают жалобы, это помогает их отрезвить. Кроме того, широко продаются презервативы, которые раньше были редкостью. Поэтому сифилис сейчас в общем снижается, и, в том числе, в России, но отмечается рост числа поздних форм заболевания. Подъем был в 1995-1997 году в России. Сейчас число заражений идет вниз, и все же в советском 1989 году сифилиса было меньше, чем в 2023-м. В некоторых регионах даже есть небольшие цифры подъема заболеваемости, в среднем на 16,5% по отношению к доковидному 2019 году.

Число врожденного сифилиса снизилось до 12 случаев в 2023 году, и это один из самых низких показателей в мире по отношению к числу жителей, что говорит о хорошем качестве российского врачебного образования и организации дерматовенерологической и акушерской службы России.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

— В каких регионах России много сифилиса?

— Обычно сифилиса много в больших туристских и портовых городах. Например, в Москве — центре притяжения мигрантов. Но сейчас примерно завозного сифилиса и внутреннего 40 на 60.

— Сифилис, как известно, делится на первичный, вторичный и третичный. Чаще всего находят сифилис на ранних стадиях?

— Конечно, в 40%. Но встречаются и другие стадии. Примерно в 20% случаев врачи находят другие и неуточненные формы сифилиса.

close 100% Иллюстрация из книги «Портреты болезней кожи», 1855 год Из личной коллекции профессора Дениса Заславского

— Почему до сих пор сифилис находят не только на первой стадии?

— Это хвост от 90-х. Тогда люди начали лечиться в рыночных условиях, в разных подпольных кабинетах, у кого попало. Неграмотные врачи назначали неправильные препараты и в некорректных дозах. И вот этот невылеченный сифилис, который сейчас превратился в поздний или нейросифилис, — последствие тех самых 1995-1997 гг., когда болезнь была на подъеме. Но поздний сифилис сейчас обнаруживается чаще еще из-за пандемии COVID-19. Люди самоизолировались, не ходили к врачам, занимались сексом. Поэтому мы все чаще встречаем поздние стадии болезни. Именно поэтому я считаю, что венерические болезни должны быть только в руках государственных врачей КВД, так как это вопрос национальной безопасности.

— Почему вы так думаете?

— Потому что у государственных врачей есть возможность контроля. И спасибо Семашко, у нас в каждом регионе есть свой кожно-венерологический диспансер (КВД), а в маленьких городах — кожно-венерический кабинет (КВК), это очень важно. Врачи-венерологи каждый раз не просто лечат, они проводят расследование заражения.

— Это делается и сейчас?

close 100% Жана Луи Алибера (baron Jean Louis Alibert, 1768–1837) акварель, 1832 год Из личной коллекции профессора Дениса Заславского

— Обязательно, а все данные потом стекаются в КВД. Допустим мы диагностировали сифилис. Пациент сказал, что предположительно он заразился от девушки Маши в Сочи, которая сама с Урала, у нее татуировка на правом плече в виде змейки. Мы направляем эти сведения в регион, который указал пациент в своей картотеке. Они там выясняют, есть ли такая Маша, находят ее и нам присылают ответ: «нашли, пролечили». Или «не нашли».

— Допустим, у пациента впервые диагностирован сифилис. За сколько дней его вылечат?

— По-разному. Курсом антибиотиков от 10 до 14 дней лечат первичный сифилис. 28 и 42 дня — это вторичный сифилис или более поздние формы нейросифилиса. Чтобы подтвердить нейросифилис, нужно увидеть специфические симптомы, — например, выпадение волос, белые пятна на шее и туловище. Кроме того, нужно взять спинномозговую пункцию. Проблема здесь в том, что пациент может отказаться делать этот анализ. Заставлять мы не имеем права. Дальше мы проводим 14-дневный повторный курс антибиотиков и контролируем пациента от года или до пяти лет. Потом проводим анализ — видим, что количество трепонемы снизилось до минимума, но следовые количества могут остаться. Распространить трепонему пациент уже не может.

— Третичный сифилис сложно найти?

— Когда как. Если мы видим характерную сифилитическую опухоль — гумму — то это точно третичный сифилис. Другое дело, что эта гумма может быть где угодно: может на коже, а может внутри, — на печени, на костях. В третичном периоде сифилиса нередко наблюдаются поражения печени, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

Но чаще всего мы видим гумму мягких тканей, например, язвенный дефект под мышкой в виде звезды. Когда гумма вскрывается, больше всего это напоминает звездчатый выход из яйца инопланетного организма в фильме «Чужой».

— Расскажите, пожалуйста, нашим читателям: как заподозрить у себя сифилис?

— Беспокойство должно вызвать наличие какой-то язвы на коже или слизистых, имеющей кратерообразную форму, с приподнятыми краями и выраженным уплотнением в основании. Она абсолютно безболезненная. Из-за того, что боли нет, пациент может продолжать жить половой жизнью, распространяя болезнь.

close 100% Иллюстрация из книги «Портреты болезней кожи», 1855 год Из личной коллекции профессора Дениса Заславского

Второй явный признак — это увеличение паховых лимфоузлов и лимфатических сосудов. Например, на дорзуме (dorsum — спинка) мужского полового органа виден тяж этого воспаленного сосуда, он плотнее остальных тканей, но тоже безболезненный.

— Кратерообразная язва или шанкр может быть только на половых органах или рядом с ними?

— Нет. Это может быть слизистая полости рта, локтевой или подколенный сгиб, это может быть пупок, шейка матки, очень часто бывает зев, — при оральном сексе, и я даже видел шанкр на роговице. Допускаю, что зараженный партнер мог снимать языком упавшую ресничку и дотронуться до роговицы. В общем, шанкр может быть в любом месте на коже, так как кожа — это вывернутая на изнанку нервная система, а следовательно любой ее фрагмент может быть эрогенной зоной.

Есть даже шанкры на кончиках пальцах, обычно на указательном пальце рабочей руки — называется атипичный шанкр-панариций.

— Может ли человечество совсем победить сифилис?

— Многовековая история лечения его ртутью, сальварсаном, пенициллином показала, что сифилис не исчезает. Сифилис — это тень, следующая за слабостью человека.