В Белгородской области усилят контроль за дорогами, ведущими в зону ЧС

В Белгородской области будет усилен контроль за дорогами к населенным пунктам, в которых объявлен режим ЧС. Об этом со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова сообщает «Интерфакс».

Тема обсуждалась на оперативном совещании в понедельник, 27 мая. Губернатор распорядился проверить, насколько закрыты дороги к населенным пунктам с режимом ЧС. Сделать это предложено «при взаимодействии с Росгвардией, с пограничниками, с министерством обороны» для недопущения проезда туда посторонних.

Главам муниципалитетов Гладков дал указание о доведении до жителей информации о том, что нарушителям режима ЧС в случае причинения ущерба имуществу или вреда здоровью региональные власти не будут оказывать поддержку.

«Если человек не воспринимает наши доводы о том, что находиться в данных населенных пунктах невозможно, и принимает самостоятельное решение проехать, то мы будем рассматривать вопрос неоказания помощи», — заявил Гладков.

Губернатор пояснил, что это вынужденная мера, призванная обезопасить людей и что вопрос вовсе не в деньгах, а в мотивации.

17 мая Гладков сообщал о трагическом происшествии в селе Новая Наумовка. Несмотря на то, что в населенном пункте введен режим ЧС, двое местных жителей приехали копать огород, были атакованы украинским дроном-камикадзе и получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали заправку на въезде в город Шебекино Белгородской области.