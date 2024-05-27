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Кабмин поддержал с одним условием проект о праве полицейских выдворять иностранцев

Кабмин поддержал с доработкой проект о праве полиции выдворять иностранцев

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Правительство Российской Федерации поддержало законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России при одном условии. Об этом сообщает РИА Новости.

В отзыве кабмина подчеркивается, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний.

В апреле 2024 года депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли законопроект на рассмотрение палаты.

До этого депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает повышение эффективности в сфере вопросов миграции.

Также предлагается сократить предельный срок пребывания иностранцев на территории РФ до 90 дней в течение каждого периода в рамках одного календарного года.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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