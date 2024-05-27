Костин заявил об ажиотажном спросе на зарубежные активы в РФ

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что любой иностранный актив, выставленный на продажу в России из-за ухода зарубежных компаний, вызывает ажиотажный спрос. Об этом он рассказал в интервью для «Фонтанки.ру».

По его словам, за такие активы буквально разворачиваются «драки» между потенциальными покупателями.

«Возьмите любой иностранный актив, который сегодня уходит в продажу. За него идет драка», — сказал Костин.

Вместе с тем глава ВТБ подчеркнул необходимость соблюдения принципов рыночной экономики. Он напомнил о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина на съезде РСПП о нецелесообразности пересмотра результатов приватизации.

«Президент недавно опять подтвердил на съезде РСПП, что не будет пересмотра приватизации. Отдельные случаи не относятся к пересмотру базовых принципов приватизации. Они связаны с другими ситуациями — мошенническими, криминальными. Но базово мы должны смотреть вперед, а не назад», — отметил Костин.

До этого глава ВТБ назвал путем в никуда выколачивание денег на закрытие финансовых дыр.

Ранее в ВТБ не увидели причин для повышения ключевой ставки.