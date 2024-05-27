В Госдуме назвали цель атак Украины по территории РФ

Депутат Госдумы, глава комитета по международным делам Алексей Чепа назвал целью атак ВСУ по территории РФ улучшение позиций на переговорах. Его слова приводит «Лента.ру».

»Украина запрашивает все больше техники, используя которую, они в дальнейшем планируют шантажировать Россию для получения лучших условий для ведения переговоров», — заявил парламентарий.

По его словам, сейчас Украина не соглашается на переговоры с РФ из-за проигрышной динамики на всех направлениях.

«Запад сильно рискует, оказывая Украине такую помощь, хоть они и говорят, что все, что они поставляют, якобы нельзя использовать для ударов по территории России», — подчеркнул Чепа.

Поводом для его заявлений стала недавняя атака ВСУ на курорт Геленджик, первая атакой на этот город с начала СВО. В результате инцидента никто не пострадал, запущенные по городу беспилотники были сбиты.

До этого президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о возможном участии России в обсуждении «мирного плана». Однако с условием, что его сначала утвердят на конференции в Швейцарии, а после представят российской стороне.

Ранее Зеленский пообещал, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по РФ.