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Уральцы начали облизывать яйца ради выплаты в 1 млн рублей

Жители Екатеринбурга облизывают яйца ради миллионной выплаты от магазина

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Shutterstock

Владелец сети супермаркетов «Жизньмарт» Иван Зайченко в Екатеринбурге признал свою идею выплатить миллион тому, кто отравится едой из его магазина, провальной. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.

Мужчина отметил, что покупатели жалуются абсолютно на все, связывая это с тем, что хотят получить обещанную награду. По его информации, один из покупателей начал облизывать яйца, чтобы заразиться сальмонеллой.

«По последней информации Роспотребнадзор и больницы просто завалены обращениями об отравлении в Жизньмарте. <...> Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка», — заявил Зайченко.

Владелец магазина отметил, что он выплатит компенсации людям, об отравлении которых сообщал Роспотребнадзор.

«Это 18 человек, и эти списки мы возьмем в самом Роспотребнадзоре. Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», — попросил мужчина.

Ранее после отравления пенсионеров в День Победы в петербургском пансионате начали проверку.

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