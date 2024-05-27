Россия может построить в Узбекистане несколько новых АЭС

В дополнение к строительству в Узбекистане атомной электростанции большой мощности Россия может построить в этой стране несколько малых. Об этом со ссылкой на распоряжение правительства РФ сообщает РИА Новости.

Согласно документу, госкорпорация «Росатом» должна будет согласовать с узбекской стороной изменения в межправительственном соглашении. В дополнение к атомной станции с двумя энергоблоками большой мощности на 2,4 ГВт предполагается возведение малых атомных электростанций, в составе которых будет до шести энергоблоков по 55 МВт каждый. В их основу будет положен российский проект водо-водяного энергетического реактора.

26 мая Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом. Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам. Будет подписано несколько совместных документов.

В начале визита президент России возложил венок к монументу независимости Узбекистана в столице республики.

Ранее президент Путин заявил о готовности России к увеличению объемов поставок газа в Узбекистан.