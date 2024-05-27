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Суд не стал переводить из СИЗО под домашний арест генерал-майора Попова

Военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Попова, обвиняемого в мошенничестве

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Военный суд оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

21 мая Попова арестовали по подозрению в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Это не первый громкий арест в Минобороны. В конце апреля по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.

Защита Попова уже просила перевести подсудимого под домашний арест, однако 24 мая суд отклонил соответствующую апелляцию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее сообщалось о предполагаемом подельнике Попова по делу о хищении металла.

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