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Сийярто объяснил, почему в ЕС хотят вернуть обязательный призыв

Сийярто: ЕС хочет вернуть призыв и отправить молодежь на Украину

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Евросоюзе хотят вернуть обязательный призыв, чтобы отправить на Украину воевать молодежь из стран Центральной Европы из-за роста потерь Киева. Его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно, что поскольку эскалация сначала коснется стран по соседству, можно ясно услышать аргументы, что в первую очередь войска надо отправить из географически ближайших стран», — сказал он.

По его словам, введение общеевропейского призыва означает отправку на вооруженный конфликт молодежи из стран Центральной Европы, в том числе, Венгрии.

Сийярто призвал страны ЕС прекратить разговоры об общеевропейском обязательном призыве и добавил, что Венгрия не будет отправлять свои войска на Украину.

Также он отметил, что главы МИД стран Евросоюза на совете «с гордостью и вдохновенно» говорили о разрешении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, министров не останавливает угроза мирового конфликта.

Ранее Столтенберг заявил, что для членства Украины в НАТО пока не созданы условия.

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