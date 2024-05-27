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Священник укусил прихожанку во время причастия

В США священник укусил прихожанку во время мессы

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Shutterstock

В США священник укусил прихожанку, которая пыталась причаститься во время мессы. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в церкви Святого Фомы Аквинского в городе Сент-Клауд штата Флорида. Как рассказали в епархии Орландо, местная жительница пришла на воскресную службу, чтобы пройти таинство Евхаристии. Пастор Фидель Родригес, выслушав прихожанку, сказал, что она не выполнила необходимые условия для причастия, и благословил ее на исповедь.

Через два часа женщина вернулась на службу и попыталась вновь причаститься. На вопрос священника, выполнила ли она все условия, прихожанка парировала, что «это не его дело». Священнослужитель все равно допустил женщину к таинству, но в этот момент она повела себя странно, сообщили в епархии.

«Она сунула руку в сосуд, взяла сама несколько гостий (облатка для причастия из хлеба — «Газета.Ru»), раздавила их. Священник начал свободной рукой бороться с прихожанкой, чтобы она отпустила гостии», — рассказали в пресс-службе епархии.

Затем женщина толкнула пастора, а тот укусил ее за руку.

В беседе с полицией прихожанка поделилась своей версией случившегося. По ее словам, из-за неисполнения условий подготовки к причастию священник попытался «засунуть» ей в рот гостию. Когда она попыталась взять ее сама из его рук, Родригес якобы укусил ее за руку. Пастор отметил, что женщина первая напала на него. Мужчина подчеркнул, что в тот момент укусить прихожанку — единственная реакция, которая пришла ему в голову, чтобы защитить святость обряда.

Ранее в нескольких метрах от папы Франциска упала огромная икона Христа.

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