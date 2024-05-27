Зеленского предупредили, в каком случае ему придется пойти на переговоры с Москвой

Соединенные Штаты заставят Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, в случае если ВС РФ дойдут до Харькова. Такую оценку дает хорватское издание Advance.

В материале отмечается, что Вашингтон, вероятно, хочет посмотреть, действительно ли Россия сможет выйти к Харькову. Если это произойдет, то не исключено, что Вашингтон подтолкнет Зеленского к переговорам с Москвой или сделает так, что в Киеве окажется другая власть, отмечается в материале.

По мнению авторов материала, чем дольше будет идти конфликт на Украине без продвижения мирного процесса, тем больших территорий лишится страна.

До этого заместитель командира 3-ей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин заявил, что украинские войска ждет тяжелое лето, так как их резервы могут быть серьезно растянуты по линии фронта.

Таким образом военнослужащий прокомментировал продвижение российских солдат в Харьковской области. Он не исключил, что в ближайшие дни Вооруженные силы РФ усилят давление на украинские подразделения на поле боя. По словам специалиста, целью соответствующих операций станет ослабление формирований ВСУ на иных участках фронта.

Ранее на Украине спрогнозировали сроки активного наступления ВС РФ на фронте.