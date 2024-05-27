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Мать державшего в плену девушку 14 лет россиянина избежала наказания

Ura.ru: дело матери державшего в плену девушку 14 лет челябинца прекращено

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Мать Владимира Ческидова, обвиняемого в том, что он удерживал женщину в плену 14 лет, избежала ответственности за соучастие. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам собеседника, дело в ее отношении уже прекратили.

«С Ческидовой сняли обвинения в похищении человека. Так как она помогла пленнице ее сына сбежать», – сообщается в публикации.

В беседе с журналистами представители СК РФ по региону заявили, что не дают комментарии, связанные с расследованием этого дела. Адвокат россиянки также дополнительной информации не предоставил.

Женщина попала под следствие вместе со своим сыном. По версии правоохранителей, Ческидов в 2009 году заманил к себе девушку, которая впоследствии провела у него дома 14 лет. Все это время пострадавшая подвергалась насилию и смогла сбежать только в прошлом году. После этого следователи обратили внимание и на мужчину, и на его мать, но вторая в суде была освобождена из-под стражи. У самого Ческидова обнаружили психическое заболевание.

Ранее разыскиваемый преступник из Китая 20 лет притворялся глухонемым, чтобы избежать тюрьмы.

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