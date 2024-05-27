На советника главы Орловской области завели дело о мошенничестве

Уголовное дело по статье о крупном мошенничестве возбуждено в отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Советский районный суд.

По словам представителя суда, где рассматривают вопрос об избрании меры пресечения Лежневу, советника могут заключить под стражу на 31 день.

В публикации отмечается, что следователь представил в обоснование ходатайства копии материалов дела по статье о «мошенничестве в особо крупном размере».

До этого стало известно, что сотрудники полиции задержали советника губернатора Орловской области и доставили его в изолятор временного содержания (ИВС).

Уточняется что последние полтора года он занимался волонтерской работой по доставке гуманитарных грузов из Орловской области российским бойцам в зону проведения специальной военной операции.

Ранее в Москве вынесли приговор начальнику отдела по вопросам миграции.