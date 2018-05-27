СМИ: Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил свое намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Ренхап».
По данным агентства, Ким Чен Ын выразил «твердое намерение» провести встречу с Трампом.
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Ранее СМИ сообщили, что США отправят делегацию в Сингапур для подготовки саммита с КНДР.
26 мая Ким Чен Ын встретился с Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между странами для обсуждения встречи с Трампом.
Как отмечалось, данная встреча стала вторыми переговорами между лидерами двух стран с апреля нынешнего года.