Абэ рассказал, в какие сроки намерен решить вопрос мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании поставить точку в вопросе мирного договора с Россией при нынешнем поколении. Такое заявление японский политик сделал по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, проходивших в Большом кремлевском дворце, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Вопрос мирного договора, не подписанного в течение более 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме. Это и есть главнейшая задача нашего плана», — заявил Абэ.
Путин в свою очередь заявил о необходимости «терпеливо» продолжать поиски решения, которые были бы стратегически выгодны и России, и Японии и были приняты народами обеих стран.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию переговоров лидеров стран.