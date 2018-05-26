Абэ рассказал, в какие сроки намерен решить вопрос мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании поставить точку в вопросе мирного договора с Россией при нынешнем поколении. Такое заявление японский политик сделал по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, проходивших в Большом кремлевском дворце, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вопрос мирного договора, не подписанного в течение более 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме. Это и есть главнейшая задача нашего плана», — заявил Абэ.

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Путин в свою очередь заявил о необходимости «терпеливо» продолжать поиски решения, которые были бы стратегически выгодны и России, и Японии и были приняты народами обеих стран.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию переговоров лидеров стран.