Песков рассказал, кто может дернуть его за усы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто может дергать его за усы. Об этом Песков сказал в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ, передает РИА «Новости».
Ведущий шоу в шутку спросил, правда ли можно загадывать желание, если выдернуть волос из его усов.
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«Это может делать только одна женщина — моя жена», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что желания его супруги сбываются.
Песков женат на фигуристке Татьяне Навке.
Ранее Песков сбрил усы на спор с дочерью.