Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Армия

В Белгородской области семь человек пострадали в результате атак украинских войск

Гладков: в Белгородской области семь человек пострадали при атаках ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта.

«Мужчина со своими детьми, 9 и 6 лет, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Помощь оказана, для обследования они направлены в медицинские учреждения г. Белгорода», — рассказал Гладков.

В селе Никольское Белгородского округа 17-летний юноша получил проникающее осколочное ранение грудной клетки при детонации БПЛА. Его доставляют в детскую областную клиническую больницу. 

Также в селе Ровенек украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство. Скорая помощь транспортирует мужчину, который получил множественные слепые осколочные ранения спины и бедра, в городскую больницу №2 Белгорода. 

Кроме того, в селе Глотово Грайворонского округа беспилотник нанес удар по автомобилю, пострадали мужчина и женщина. Их доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Накануне боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области. По словам Гладкова, сослуживцы доставили военнослужащего в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение голени.

Также в результате атаки ВСУ в селе Глотово Грайворонского округа был ранен мирный житель. Губернатор сообщил, что вражеский дрон ударил по автомобилю, в котором находился мужчина. Его госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу с баротравмой.

Ранее Гладков сообщил об ухудшении обстановки в приграничье.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!