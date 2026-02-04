В Белгородской области семь человек пострадали в результате атак украинских войск

Гладков: в Белгородской области семь человек пострадали при атаках ВСУ

В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта.

«Мужчина со своими детьми, 9 и 6 лет, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Помощь оказана, для обследования они направлены в медицинские учреждения г. Белгорода», — рассказал Гладков.

В селе Никольское Белгородского округа 17-летний юноша получил проникающее осколочное ранение грудной клетки при детонации БПЛА. Его доставляют в детскую областную клиническую больницу.

Также в селе Ровенек украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство. Скорая помощь транспортирует мужчину, который получил множественные слепые осколочные ранения спины и бедра, в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в селе Глотово Грайворонского округа беспилотник нанес удар по автомобилю, пострадали мужчина и женщина. Их доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Накануне боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области. По словам Гладкова, сослуживцы доставили военнослужащего в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение голени.

Также в результате атаки ВСУ в селе Глотово Грайворонского округа был ранен мирный житель. Губернатор сообщил, что вражеский дрон ударил по автомобилю, в котором находился мужчина. Его госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу с баротравмой.

Ранее Гладков сообщил об ухудшении обстановки в приграничье.