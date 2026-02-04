Легенда «Спартака» предложил распустить сборную России, а Карпина отправить в Эстонию

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» предложил распустить сборную России, а ее главного тренера Валерия Карпина отправить в Эстонию.

«Я уже говорил, что нам десять лет со стратегической точки зрения национальная сборная не нужна. Где работать Карпину? Пускай уезжает в Эстонию, он уже наработал в «Динамо», — сказал Бубнов.

В январе сборная России, которая проводит товарищеские матчи, опустилась с 33-го на 36-е место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На счету российской команды теперь 1524,52 балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее в Госдуме назвали незаконным решение ФИФА отстранить Россию.