Венгрия призвала НАТО пересмотреть программу поддержки Украины

Власти Венгрии направили генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу документ, в котором заявили о «провале» попытки реформирования Украины и призвали альянс пересмотреть программу поддержки страны. Документ цитирует «Украинская правда».

Сообщается, что документ под названием «Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины» был одобрен на первом заседании венгерского правительства, которое возглавил Виктор Орбан. В издании отметили, что они смогли ознакомиться с полным текстом документа.

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«Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь она не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление», — говорится в документе.

Также составители документа добавили, что попытка реформирования Украины «провалилась». По их мнению, это произошло при «беспрецедентном уровне политической поддержки и финансовой помощи». Составители заключили, что в нынешнем состоянии Украина представляет опасность для соседних стран. В связи с этим в Венгрии предложили НАТО пересмотреть политику поддержки Украины.

Ранее Столтенберг допускал, что в НАТО могут обсудить членство Украины в альянсе.