Володин: Нидерланды выступают с обвинениями в адрес России в интересах США и Британии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Нидерланды выступают с обвинениями в адрес России в связи с катастрофой малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в интересах США и Великобритании, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Они делают эти заявления, понятно, не только в своих интересах, но и в интересах тех же США, Великобритании», — сказал Володин.

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Он отметил, что эти страны развернули в отношении России «недружественные действия».

25 мая Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17. Россия отрицает причастность к крушению самолета.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин еще не изучил доклад международной следственной группы по крушению малайзийского Boeing.