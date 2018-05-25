В Совфеде объяснили отмену встречи Трампа и Ким Чен Ына

Замглавы комитета по международным делам Совета Федерации и координатор парламентского Евразийского диалога Андрей Климов заявил, что на отмену встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына повлияла внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

«США зависят от внутриполитической обстановки: в ноябре будут выборы в нижнюю палату конгресса, довыборы в сенат и перевыборы губернаторов. И это сейчас для Трампа, республиканцев и демократов гораздо важнее внешнеполитических событий, и все свои действия, в том числе и на международной арене, они сверяются с этим», — сказал Климов.

Реклама

Политик добавил, что проведение саммита вызвало бы меньшую сенсацию, чем его срыв. Также, по его мнению, власти стран не смогли бы прийти к компромиссу, так как они сели бы за стол переговоров с разными целями.

Климов подчеркнул, что США не заинтересованы в смягчении ситуации на Корейском полуострове, так как в этом случае у американских властей не останется легитимных причин содержать военные базы на территории Японии и Южной Кореи.

Ранее Пушков назвал «дипломатией угроз» решение Трампа об отмене саммита с КНДР.