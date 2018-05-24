Трамп сожалеет об отмене встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что сожалеет о том, что ему пришлось отменить встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«К сожалению, я был вынужден отменить встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Белый дом назвал причину отказа от встречи с Ким Чен Ыном.

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Как отмечалось, реакция Пхеньяна на слова вице-президента США Майка Пенса о КНДР стали последней каплей.

24 мая Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном 12 июня не состоится. Он указал на «открытую враждебность» Пхеньяна и назвал проведение саммита в таких условиях неуместным.