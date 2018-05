Постпреда США при ООН освистали и обвинили в геноциде

В США студенты Хьюстонского университета попытались сорвать выступление пострпреда страны в ООН Никки Хейли. Соответствующую видеозапись в твиттере разместил журналист Си Джей Верлеман.

Как видно на видеозаписи, когда Хейли поднялась на трибуну, учащиеся начали скандировать: «Никки Хейли, тебе не скрыться. Ты потакаешь геноциду». Такое поведение продолжается несколько минут. Кроме того, слышно, как Хейли тихо говорит: «О, Господи!».

Реклама

Такое поведение связано с политикой американской стороны, имеющей антипалестинскую направленность.

Ранее Хейли покинула зал Совбеза организации, отказавшись слушать выступление посла Палестины Рияда Мансура.

"Nikki Haley, you can't hide. You're enabling genocide."



-Students at University of Houston give the US Ambassador the welcome she deserves.



You can also hear her mutter, "Oh, Jesus!" under her breath.. pic.twitter.com/8yrtnYuaII