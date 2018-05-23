В Госдуме прокомментировали видеообращение Юлии Скрипаль

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что видеозапись с обращением Юлии Скрипаль, дочери отравленного в Солсбери экс-полковника Сергея Скрипаль, может носить постановочный характер, передает РИА «Новости».

Ранее Юлия Скрипаль дала первое интервью после инцидента в Солсбери. В частности, она заявила, что впоследствии хочет вернуться в Россию.

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«Видеоролик вполне может носить постановочный характер с целью скрыть правду о произошедшем 4 марта в Солсбери. Поэтому требования о встрече с Юлией со стороны российской дипмиссии вполне справедливы и обоснованы. Депутаты Госдумы будут продолжать следить за развитием ситуации», — сказал Слуцкий.

Также, по его мнению, условия содержания Юлии Скрипаль вызывают большое количество вопросов, так как британские власти не пускают к ней представителей российской дипмиссии.

Слуцкицй добавил, что в России рады ее выздоровлению.

Ранее сообщалось, что посольство России выразило обеспокоенность из-за видеообращения Юлии Скрипаль.