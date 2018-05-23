Стало известно, кто сформирует правительство Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла выдал мандат на формирование правительства юристу Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

Конте владеет частной юридической фирмой в Риме, и является профессором права в университете Флоренции. Он составит список министров, который должен быть одобрен президентом до принесения присяги.

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Отмечается, что политика поддерживает движение «Лига пяти звезд», однако Конте не имеет достаточного управленческого опыта. Критики отмечают, что он рискует стать «исключительно слабым» лидером, который не будет иметь достаточного влияния на своих партнеров по коалиции.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Конте выдвинули на пост премьер-министра Италии.