МИД: Россия и США заинтересованы в совместной борьбе с терроризмом

Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва и Вашингтон, несмотря на напряженность в двусторонних отношениях, по-прежнему заинтересованы в совместной борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Диалог по этой теме продолжается. Мы заинтересованы, чтобы этот канал оставался открытым. Теракты уносят жизни наших людей и здесь на кон поставлено слишком многое», — сказал Феоктистов.

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По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы «избегать политизации этой темы, двойных стандартов».

Ранее Феоктистов выразил удивление в связи с продолжающимися контактами с американской стороной по линии противодействия финансированию терроризма.