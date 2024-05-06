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Сына Николаса Кейджа заподозрили в жестоких побоях матери

TMZ: сын актера Кейджа Уэстон может стать фигурантом уголовного дела

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Willy Sanjuan/AP

Сын актера Николаса Кейджа Уэстон Кейдж может стать фигурантом уголовного дела. Как пишет TMZ, 33-летнего мужчину заподозрили в жестоких побоях, нанесенных матери — Кристине Фалтон.

По данным издания, Фалтон подверглась нападению вечером 5 мая, когда Уэстон находился в доме матери в Лос-Анджелесе и поссорился с ней. Источник в правоохранительных органах Лос-Анджелеса подтвердил, что в полицию поступило заявление о побоях и Уэстон Кейдж является подозреваемым.

Папарацци засняли Фалтон в синяках, выходящую из дома. Однако, как утверждают источники, близкие к женщине, она отрицает ссору и заверяет, что просто хотела успокоить сына в трудный период жизни.

В марте Николас Кейдж впервые за долгое время вышел в свет с молодой женой Рико Шибатой. 60-летний Николас Кейдж и 29-летняя Рико Шибата посетили 96-ю церемонию вручения премии «Оскар».

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