В Белгородской области предложили защищать предприятия с помощью РЭБ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время совещания правительства предложил рассмотреть защиту РЭБом промышленных объектов и агропромышленных комплексов. Его слова передает РИА Новости.

«Усиление мер, которые мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов, по порядку обеспечения защиты, например, РЭБом, по передвижению вдоль границы на особо опасных направлениях», — сказал глава региона.

До этого сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины атаковали автомобили компании «Агро-Белгорье» в Борисовском районе Белгородской области.

4 мая в Белгороде произошел взрыв. В тот момент было известно о пяти пострадавших с черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями тела. Позже их число увеличилось до семи человек.

На следующий день украинские войска обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. В то же время в городе Шебекино упал и сдетонировал дрон Вооруженных сил Украины. Как рассказал Гладков, в результате атак были повреждены несколько частных домовладений. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ заминированной мягкой игрушкой на воздушном шаре.