Парламент Турции обсудит миллионные штрафы для сдерживания цен

На фоне галопирующей инфляции, достигшей в апреле 69,8% в годовом выражении по официальным данным, парламент Турции на текущей неделе обсудит законопроект об ужесточении мер наказания в отношении производителей, поставщиков и ретейлеров, искусственно завышающих цены. Об этом сообщила газета Ekonomim.

По информации издания, согласно проекту закона, административный штраф за каждое нарушение в виде необоснованного повышения отпускной цены товара или услуги может составить от 100 тысяч (свыше $3 тыс.) до 1 млн лир (более $31 тыс.).

Деятельность, ведущая к дефициту на рынке, нарушающая равновесие спроса и предложения, а также препятствующая доступу потребителей к товарам, будет оштрафована на сумму от 1 до 12 млн лир (до $373 тыс.) за каждый случай.

Помимо этого, предусмотрены штрафы в 2200 лир ($68) для тех, кто не доставит товар в срок, и не менее 2200 лир, но не менее 10% от продажной цены товара или услуги для уклоняющихся от продаж.

Независимые экономисты из группы ENAG оценивают реальную инфляцию в Турции еще выше — на уровне 124,63% в годовом выражении. При этом правительство рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции лишь к 2026 году.

До этого в Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов.

Ранее мировые центробанки резко увеличили запасы золота.