Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Шевчук выступил в Дубае

Рок-музыкант Шевчук в Дубае рассказал о революции

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Группа «ДДТ» на днях выступила в Дубае. Об этом сообщает «Царьград».

Со сцены лидер группы Юрий Шевчук рассказал о том, по какому, по мнению специалистов, сценарию идет мировая история.

«Первая концепция — это то, что все было вначале хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной [ерундой]. А вторая концепция — что вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим», — сказал он.

Шевчук добавил, что придерживается второй точки зрения.

«Эта концепция вывозит. Вывозит, друзья мои, вывозит», — сказал он.

В декабре 2022 года адвокаты Шевчука не смогли оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ, выписанный после концерта в Уфе в мае 2022 года.

В январе 2023 года коллектив отменил концерты в городах России «по не зависящим от группы и организаторов причинам». Кроме того, известно, что Шевчук перенес инфаркт.

Ранее сына Николаса Кейджа заподозрили в жестоких побоях матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами