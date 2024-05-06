Юрий Шевчук выступил в Дубае

Группа «ДДТ» на днях выступила в Дубае. Об этом сообщает «Царьград».

Со сцены лидер группы Юрий Шевчук рассказал о том, по какому, по мнению специалистов, сценарию идет мировая история.

«Первая концепция — это то, что все было вначале хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной [ерундой]. А вторая концепция — что вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим», — сказал он.

Шевчук добавил, что придерживается второй точки зрения.

«Эта концепция вывозит. Вывозит, друзья мои, вывозит», — сказал он.

В декабре 2022 года адвокаты Шевчука не смогли оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ, выписанный после концерта в Уфе в мае 2022 года.

В январе 2023 года коллектив отменил концерты в городах России «по не зависящим от группы и организаторов причинам». Кроме того, известно, что Шевчук перенес инфаркт.

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