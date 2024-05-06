Украина потеряет Харьков в связи с полным уничтожением систем противовоздушной обороны (ПВО) российскими военнослужащими в районе города. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его мнению, украинской армии «придется сдать Харьков в ближайшее время, поскольку у них нет шансов его удержать».

«Так будет с каждой позицией, которую сейчас Российская Федерация хочет взять под контроль, так как украинцы не способны организовать устойчивую сплоченную оборону», — сказал Риттер.

Бывший разведчик отметил, что российские военные могут беспрепятственно наносить авиаудары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Он также подчеркнул, что Киев не сможет отправить подкрепления, потому что любые прибывающие бригады украинцев уничтожат из-за отсутствия ПВО.

До этого бывший командир националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Максим Жорин заявил, что ВС РФ готовят наступление на фоне ограниченности ресурсов в украинской армии.

Ранее военный эксперт раскрыл планы России по освобождению Харькова.