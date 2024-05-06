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Более 200 россиян сутки не могли вылететь из Египта

MSK1.RU: 260 россиян сутки не могли вылететь из Египта в Москву

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Shutterstock/CL-Medien

Из египетского аэропорта Хургада более суток не могли вылететь 260 россиян. Об этом сообщает MSK1.RU.

Пассажиры уже зарегистрировались на вылет и сдали багаж. У многих из них уже не осталось валюты. Вылет из аэропорта переносили трижды.

«В 19 часов всех привезли в аэропорт и «заперли». Мы прошли регистрацию, сдали багаж. Ждали, пока пригласят на посадку, но этого не случилось. Люди так и остались ждать чего-то. Иногда приходит полиция и просит ничего не трогать», — рассказала читательница издания Кристина.

Многие из задержанных пассажиров находятся там с детьми. Шесть часов они оставались без еды и воды. Около 80 россиян уже смогли вылететь. Еще 180 остаются в аэропорту и опасаются, что их рейс отложат еще на 16 часов.

По словам Кристины, положение затрудняется тем, что еду и воду в аэропорту продают только за доллары.

Возможной причиной такой ситуации названа нехватка самолетов у авиакомпании Al Masria.

До этого молдавская оппозиция заявила о безосновательных проверках россиян в аэропорту Кишинева.

Ранее МИД РФ направил ноту Турции по полетам россиян в Латинскую Америку.

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