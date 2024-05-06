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Мигрант приставал к 11-летней девочке на детской площадке в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге мужчина приставал к ребенку на детской площадке

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Shutterstock

В Центральном районе Петербурга задержан гражданин Узбекистана, которой приставал к школьнице на детской площадке. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратился отец 11-летней школьницы. Мужчина рассказал, что во дворе дома по улице Мытнинской неизвестный приставал и фотографировал его дочь.

Девочка смогла описать приметы незнакомца, подозреваемого в совершении развратных действий задержали. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, мужчина доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге гражданин Узбекистана домогался двух девочек. Мужчина находился в квартире одной из девочек, когда к ней в гости пришла подруга, 39-летний иностранец домогался 12-летней петербурженки и ее 13-летней подруги. Известно, что у подозреваемого нет регистрации в регионе.

Ранее в Екатеринбурге пожилой мужчина приставал к ребенку на детской площадке.

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