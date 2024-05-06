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Радиопостановка по «Чайке» Чехова вышла в Турции

В Турции госрадио представило радиопостановку «Чайки» Чехова

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Shutterstock

В Турции вышла радиопостановка пьесы русского писателя Антона Чехова «Чайка». О проекте Турецкой государственной радиостанции TRT Radyo 1 пишет ТАСС.

Пьеса будет выходить в эфир ежедневно с понедельника в 09:40 (время совпадает с московским) — постановку разделили на девять 20-минутных глав.

Автором постановки стала турецкая актриса театра и кино и режиссер Тильбе Саран, «Чайку создали» в стамбульской студии TRT. Всего в радиопостановке задействованы 10 популярных турецких артистов.

«Чайка» вышла в Турции в рамках проекта «Завтра позади», целью которого является знакомство слушателей с главными произведениями мировой классической литературы.

Накануне стало известно, что на книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге покажут двухчасовой спектакль по всем пьесам английского драматурга Уильяма Шекспира. Режиссером необычной постановки стала Ирина Павлова.

Ранее авторы «Ворониных» определились с судьбой персонажа Бориса Клюева.

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