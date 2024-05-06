Россиянин признался в работе на две террористические организации

ФСБ показала видео признания жителя Тамбова в работе одновременно на две террористические организации. Кадры приводит ТАСС.

Сообщается, что мужчина посещал сайты «Русского добровольческого корпуса» (внесен в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ) и Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России).

«Вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонял совершить диверсионно-террористические акты на территории России», — сообщил он.

Мужчина признался в подготовке терактов у зданий судов.

15 апреля Росфинмониторинг включил РДК в реестр организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В марте 2024 года в Санкт-Петербурге были задержаны члены «Русского добровольческого корпуса».

Сообщалось, что четверо задержанных намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ в зону СВО.

Ранее суд Брянска заключил под стражу подростка, обвиняемого в терроризме.