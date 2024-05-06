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ВСУ попытались запустить беспилотник над территорией Курской области

Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский дрон над Курской областью

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Илья Галахов/Global Look Press

Российские военные пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, Украина запустила на территорию России беспилотник самолетного типа в 9:00 мск. Однако над Курской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили летательный аппарат.

До этого ВСУ атаковали беспилотниками автомобили в Белгородской области. В результате инцидента пострадали 35 человек, среди них двое детей.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что атаке дронов-камикадзе подверглись две «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Он уточнил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, его оперируют. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения региона.

Ранее ВС РФ нанесли удары по энергосистеме и складу боеприпасов в Сумах.

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