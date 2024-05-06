Названы четыре признака скорого отказа тормозов автомобиля

Российским водителям необходимо проверить состояние тормозных колодок перед наступлением летнего сезона, поскольку после зимы и весны они могут находиться в неисправном состоянии. Таким мнением с «Российской газетой» поделился собственник автосервиса Fit Service в Москве Алексей Щиголев.

«Зимой водители активно жмут на тормоза из-за того, что на дорогах скользко, а весной появляется высокая влажность и большое количество грязи, снег тает вперемешку с остатками реагентов - эта смесь попадает на автомобили. Получается, что после зимы и весны вероятность износа колодок очень высока», — пояснил он.

По словам Щиголева, первым признаком неисправности колодок является потеря тормозного эффекта: если водитель почувствовал, что процесс остановки авто стал занимать больше времени, то это может указывать на проблемы в системе. Также необходимо обратить внимание на шумы и посторонние звуки, отметил специалист. Если при нажатии на тормоз водитель слышит скрип, скрежет или стуки, то это также может говорить об износе колодок.

Щиголев добавил, что на наличие неисправности указывает и вибрация в педали или руле в процессе торможения. Автоэксперт также напомнил, что тормозные колодки имеют свой срок годности. По толщине они должны быть не менее 3 мм. В обратном случае Щиголев посоветовал их заменить.

До этого россиянам рассказали, как сэкономить на омывающей жидкости в автомобиле. По словам автоэкспертов, в качестве заменителя можно использовать дистиллированную воду. А для усиления моющего эффекта можно добавить, например, несколько миллилитров средства для мытья посуды на пятилитровый бачок омывателя. Также автоэксперты предупредили, что водопроводная вода, которую с приходом весны автомобилисты заливают в бачок стеклоомывателя, может повредить систему подачи омывающей жидкости.

Ранее были названы самые ненадежные автомобили Toyota.