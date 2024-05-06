В Польше считают, что Дуда сможет настроить Трампа против России

Польское правительство считает, что президент страны Анджей Дуда сможет повлиять на Дональда Трампа, чтобы он изменил свое отношение к России. Об этом пишет европейское бюро газеты Politico со ссылкой на источники.

«Трамп не любит ничего, кроме того, когда тешат его самолюбие, а консервативная польская партия «Право и справедливость» (ПиС) и Дуда имеют большой опыт в том, как задабривать Дональда», — говорится в статье.

Политики ПиС регулярно выступают на собраниях консерваторов в США. Дуда был одним из немногих, кто отказывался поздравить президента США Джо Байдена с победой на выборах 2020 года, а в 2018 году правительство ПиС даже подумывало назвать базу в Польше «Форт Трамп», чтобы побудить Белый дом разместить американские войска в Польше.

После одобрения конгрессом США дополнительной помощи Украине в ПиС заявили, что это произошло благодаря влиянию польского президента, который ранее встретился с Трампом в Нью-Йорке, чтобы обсудить потребности Украины и увидеться со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Правительство Польши видит преимущество в том, чтобы быть услышанным Трампом и призывает усилить влияние на него, отмечает Politico.

«Я надеюсь, что во время встречи в Нью-Йорке президент воспользовался рекомендацией польского правительства и представил польскую точку зрения на вопросы безопасности», — цитирует издание польского премьера Дональда Туска.

Как подчеркивает Politico, Польша и США едины в отношении риска, исходящего от России, а также опасности выхода США из НАТО и отказа от Европы при втором президентстве Трампа.

После встречи с Дудой американский политик изменил свой тон по отношению к РФ, но большинство политологов считают, что это стало скорее результатом случайного выбора времени, чем убеждений со стороны Польши.

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