Госпитализированный Рублев рассказал о своей страшной болезни во время турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью на YouTube-канале «Больше!» рассказал о своих симптомах неопознанной болезни, с которой ему пришлось выступать на грунтовом турнире в Мадриде (Испания).

«Я остаюсь в госпитале, мне сделают чек-ап всего. Потому что непонятно — либо это какая-то безумно сильная ангина, либо это какой-то вирус, от которого ничего не помогает.

У меня горло раздуто настолько, что я не могу глотать. Когда я лежу на боку, я не могу дышать. Плюс первые 4-5 дней там были раны, я не мог ничего есть, потому что они начинали жечь. Плюс палец, который воспалился на ноге и стал давить на кость, что невозможно было засунуть ногу в кроссовку», — сказал Рублев.

Российский теннисист 5 мая в финале грунтового турнира в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Стоит отметить, что Рублев последний раз побеждал в финале на январском турнире в Гонконге. Тогда россиянин победил в заключительном матче финна Эмиля Руусувуори.

После победы в Мадриде Андрей Рублев переместился в восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лидировать продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).

Ранее Рублев оставил загадочное послание после победы в Мадриде.