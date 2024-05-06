В Польше считают, что с помощью США Украина сможет выстоять

Недавно выделенный США пакет военной помощи поможет Украине не проиграть в конфликте с Россией в этом году. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский газете Politico.

Пакета американской помощи Украине в размере $60,8 млрд недостаточно для победы в конфликте, но он дает ей больше времени, считает он.

«Я думаю, что благодаря этому пакету США мы можем быть уверены, что Украина не проиграет в этом году, а к следующему году у России, вероятно, начнутся серьезные экономические трудности», — сказал Сикорский.

Министр подчеркнул, что военные конфликты никогда не идут в одном направлении — в прошлом году Украина была в наступлении, в этом году инициатива принадлежит РФ, но это не значит, что все решено.

По его мнению, все российские активы, замороженные на Западе, должны перейти Украине.

6 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пока не может подтвердить получение одобренной конгрессом США военной помощи.

Ранее сообщалось, что страны G7 обсуждают выделение Украине нового пакета помощи за счет российских активов.