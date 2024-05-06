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В ДНР прокомментировали слова Макрона об отправке войск на Украину

Пушилин: говоря об отправке войск на Украину, Макрон смещает внимание общества

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается переключить внимание аудитории в своей стране с внутренних проблем на внешнюю повестку, чтобы удержаться на посту. Такими словами глава ДНР прокомментировал заявления французского лидера о возможной отправке войск на Украину.

Глава ДНР заявил, что возможное втягивание в войну Франции является недопустимым.

«Мое личное мнение, что Макрон пытается переключить [внимание общества] на внешнюю повестку с внутренней, с учетом тех сложностей, которые мы сейчас даже невооруженным взглядом наблюдаем в самой Франции», — сказал он.

Пушилин добавил, что Франции необходимо навести порядок и разобраться с настроениями и протестами, происходящими в самой Франции.

5 мая появилась информация, что Франция все-таки решилась на отправку войск на Украину, но пока речь о наемниках Иностранного легиона, сообщил бывший помощник замминистра обороны США. С его слов, первыми перебросили в Славянск специалистов по артиллерии и разведке. Всего Париж собирается послать на помощь ВСУ около 1,5 тыс. человек. Почему отправка Киеву легионеров — провокационное решение, читайте в нашем материале.

Ранее Макрон призвал Запад отказаться от лимитов на военную поддержку Украины.

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