Sminex продолжает зачистку от непрофильных московских активов «Интеко»

Девелоперская компания Sminex, ранее приобретшая у банка «Траст» за 38 млрд рублей активы столичного застройщика «Интеко», вышла из еще одного проекта последнего. Как сообщила газета «Коммерсантъ» , Sminex продала имущество завода «Крион» на юге Москвы.

Структура Sminex — ООО «Смайнэкс управление активами» — перестала владеть АО «Крион», на балансе которого находятся земельный участок площадью 1,4 га и производственное здание 7,7 тыс. кв. метров на улице Подольских Курсантов в районе Западное Бирюлево.

Новым собственником этого актива стал закрытый паевой инвестфонд «Энергия-Н» под управлением компании «Финансовая основа», специализирующейся на перепродаже недвижимости. Стороны сделки подтвердили ее факт изданию.

По оценкам экспертов рынка недвижимости, сумма продажи имущества бывшего завода пластмассовых изделий «Крион» составила минимум 500 млн рублей. Предполагается, что на приобретенном участке можно построить производственно-складской комплекс. Не исключается и перепродажа территории новым владельцем.

В «Финансовой основе» сообщили, что пока не планируют менять существующее целевое назначение площадки и ее дальнейшую продажу.

Это уже не первая сделка Sminex по реализации доставшихся им после покупки «Интеко» активов. Ранее девелопер вышел из проекта застройки промзоны Коровино на севере Москвы, уступив его трейдеру «Металлсервис», а также продал все подмосковные активы бывшей «Интеко».

До этого крупнейшего китайского застройщика обвинили в махинациях.

Ранее россияне потеряли интерес к недвижимости в Дубае.