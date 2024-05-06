Лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что Лондон не должен разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставляемое Соединенным Королевством оружие для ударов по территории России. Таким образом на странице в соцсети Х он отреагировал на слова главы МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева бить по территории РФ переданным Британией оружием.

»Великобритания не должна давать Украине оружие для продления конфликта, а тем более разрешать ей использовать его для нанесения ударов по России», — считает политик.

По мнению Куртена, подобное развитие событий повлечет грандиозную эскалацию. Он также возмутился фактом, что Дэвид Кэмерон позволяет себе подобные заявления несмотря на то, что в стране его никто не избирал.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что людям, подобным действующему министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, неизвестно чувство раскаяния.

Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание зарубежного коллеги о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по любым целям на российской территории. Речь идет об атаках с применением британского оружия.

«Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно», — подчеркнул Лавров.

Ранее в МИД напомнили Британии о наличии ядерного оружия у России.