Володин поддержал предложение давать законам имена

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу фракции ЛДПР, которая предложила давать законам имена, чтобы сделать законодательную деятельность более интересной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Володина, над этим нужно подумать, потому что у законодательных инициатив есть авторы. Кроме того, такая практика сделает работу в парламенте более открытой, а ответственность за принятые решение — персональной.

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«Народ должен знать своих героев. Если, тем более, это по согласию самого автора», — заявил Володин.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных стран.