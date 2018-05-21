МИД России прокомментировал выборы в Венесуэле

МИД России прокомментировал прошедшие выборы в Венесуэле и выразил сожаление, что внешние факторы оказали негативное влияние на выборы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вопреки нагнетавшейся истерии, выборы прошли в спокойной, мирной обстановке, что свидетельствует о высокой степени гражданской ответственности тех венесуэльцев, которые пришли на избирательные участки, их приверженности демократической процедуре волеизъявления. К сожалению, негативное влияние на избирательный процесс оказал внешний фактор», — говорится в сообщении.

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Ведомство отметило, что США и ряд других стран, в том числе на правительственном уровне, открыто и официально заявили о непризнании априори итогов голосования, и такое отношение чревато серьезными долгоиграющими последствиями.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президентские выборы в Венесуэле были фиктивными.