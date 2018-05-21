AP: Трамп примет решение о допросе у Мюллера после саммита КНДР-США

Дата завершения американского расследования по «российскому делу» зависит от того, сможет ли прийти президент США Дональд Трамп на допрос к спецпрокурору Роберту Мюллеру этим летом. Об этом адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил Associated Press.

Согласно рабочему плану, допрос назначен на июль. Однако, как сообщил Джулиани, решение Трампа прийти или нет на допрос в июле будет принято после американо-корейского саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Саммит, который пройдет в Сингапуре, запланирован на 12 июля. Ранее СМИ писали, что северокорейский лидер готов отменить встречу с Трампом из-за возобновления совместных военных учений с Южной Кореей. Эта новость обеспокоила Трампа, как сообщали СМИ.

Также стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер планирует завершить расследование по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году к 1 сентября текущего года. NYT писала, что команда Мюллера поделилась этой информацией с защитниками Трампа две недели назад в ходе переговоров о возможном допросе самого Трампа. Сам Джулиани в разговоре с AP оценил вероятность того, что Трамп и Мюллер встретятся на допросе не более «50/50».