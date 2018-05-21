В Кремле объяснили причины «беспрецедентной русофобской мании» в Британии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил волну русофобии в Соединенном Королевстве инцидентом с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Великобритании наблюдается «беспрецедентная русофобская мания».

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«Причем, вы видите, что эта русофобская волна — она спровоцирована не какими-то событиями в отношении Великобритании или ее граждан, она спровоцирована собственно провокацией, устроенной собственно британской стороной», — сказал Песков.

Он уточнил, что речь идет о деле Скрипалей.

Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи в канцлером ФРГ Ангелой Меркель прокомментировал информацию о том, что Сергей Скрипаль выписался из больницы в Британии.