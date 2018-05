Клинтон похвасталась ушанкой

Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, выступая перед выпускниками Йельского университета, продемонстрировала «русскую шапку-ушанку». Об этом сообщает ABC News.

Таким образом Клинтон присоединилась к традиции университета надевать необычные головные уборы на выпускной.

«Я вижу, что вы следуете своей традиции... Поэтому я тоже принесла шапку. Русскую шапку», — сказала Клинтон, доставая из-за трибуны ушанку с кокардой, на которой изображена красная звезда.

Зрители встретили жест Клинтон криками и овациями.

«Если вы не можете одолеть их, то присоединитесь к ним», — заключила она.

Ранее Клинтон предупредила президента США Дональда Трампа о том, что «русские все еще идут».

Hillary Clinton wanted to follow the tradition of bringing an "over the top hat" to Yale University's commencement ceremony – so she brought a hat, too: "A Russian hat."



"I mean, if you can't beat 'em, join 'em," she said. https://t.co/MAITSWNqiq pic.twitter.com/ynBBsKEosZ