Порошенко рассказал о своей миссии на посту президента

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей миссии на посту главы государства. Об этом он сказал во время выступления в заповеднике «Быковнянские могилы» во время чествования памяти жертв политических репрессий, сообщает УНН.

«Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи. Мы, украинский народ, сделали свой выбор. Мы уверенно выходим из зоны российского влияния», — заверил Порошенко.

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По его словам, государство последовательно проводит политику, направленную на восстановление и сохранение национальной памяти украинского народа, а также обеспечение соблюдения идеалов гуманизма и демократии, прав и свобод человека, гражданина.

Ранее Порошенко заявил о намерении Украины выйти из заключенных в рамках СНГ договоров.