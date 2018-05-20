Порошенко: на Украине уничтожено почти 1,5 тыс памятников Ленину
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что почти 1,5 тысячи памятников Ленину уничтожено на территории страны, передает РИА «Новости».
«Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи», — сказал он.
Порошенко добавил, что в рамках закона о декоммунизации были переименованы 52 тысячи площадей и улиц и почти тысяча населенных пунктов.
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Ранее Петр Порошенко рассказал, чего ему удалось добиться на посту главы государства с начала президентского срока.
По словам украинского президента, к числу его трех главных достижений за прошедшие четыре года относятся усиление армии, заключение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также безвизовый режим с более чем 100 странами.